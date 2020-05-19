الشيخ أحمد الطلحي يدعو الله لرفع البلاء عن مصر.. وتامر أمين يؤمن خلفه

قال الشيخ أحمد الطلحي الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم نزل فى ليلة القدر على الرسول الكريم، وأن الرسول قال إن ليلة القدر موجودة فى عهد الرسول وبعد الرسول.

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وأضاف الداعية الأسلامى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الرسول قال أن ليلة القدر تكون فى العشر الأواخر من رمضان وتكون فى الليالى الوترية.

وأشار الداعية الإسلامى، إلى أن الملائكة تتنزل فى ليلة القدر، و على الجميع أن يصلى ركعتين فى هذه الليلة لآن الليلة هى ليلة الـ 27 من رمضان.

وأوضح الداعية الإسلامى ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بكثرة الدعاء فى ليلة القدر، والله يحبس الشياطين ولكن هذا العام حبس الله الأنس و الجن.

ولفت الداعية الأسلامى ، إلى أن فضل ليلة القدر عظيمة وإصلاح ذات البن من أفضل العبادات.

وقام الداعية الأسلامى، بالتوجه إلى الله و الدعاء برفع البلاء على هذه الأمة وقام تامر أمين بالتأمين خلفه.