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حوادث

الدم بقى مية .. قصة اغتصاب وقتل هشام لابنة عمه الطفلة بالدقهلية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:51 م
طفلة
طفلة
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همت الحسينى
منحها الله جمالا وبراءة ورقة فأحبها الجميع، طفلة ما زالت في مقتبل العمر تحية أيامها ببراءة وسعادة، ورغم صغر سنها وحرارة الطقس، إلا أنها أصرت على صيامه وكانت تنتهى من إفطارها وتخرج للعب أمام منزلها.

وفى يوم حزين خرجت "يارا" لشراء بعض الأشياء من أحد المحلات فاستوقفها ابن عمها "هشام "18 عاما سباك"  قائلا: لها " تعالى افسحك بالدراجة.


تعالى معايا وببراءتها ذهبت معه بحسن نية إلى أرضهم الزراعية وفور وصولهم  حاول اغتصابها والتعدى عليها جنسيا، وكتم أنفاسها فظلت تقاومه ولكنه تمكن من التعدى عليها واغتصبها دون رحمة ولا شفقة.

لم يحن الدم وتحول "مية" وظل يكتم أنفاسها حتى خنقها والقى بـ جثنها بإحدى الترع قرية جصفا" قريتهم ، خشية انكشاف أمره وعاد ليبحث عنها معهم وكأن شيئا لم يحدث حتى كشفت مباحث ميت غمر كل شيء. 

تمكنت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الترع بميت غمر،  حيث تبين أن ابن عم الطفلة حاول التعدى عليها جنسيا، وعندما حاولت مقاومته وهددته بافتضاح أمره قام بضربها وخنقها وألقى بها بإحدى الترع.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان يفيد بورود بلاغ للعميد ناجى جاد الحق مأمور مركز ميت غمر من والد الطفلة يارا أحمد سويلم 10 أعوام من قرية جصفا التابعة للمركز يفيد باختفائها أثناء لهوها أسفل منزل أسرتها بالقرية الأحد الماضي بتكثيف البحث والتحري عثر على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل احدى الترع بالقرية.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد فريد رئيس المباحث ومعاوني المباحث النقيب محمد عيسي والنقيب محمد الشامي والنقيب يسري العشري تبين ان وراء الواقعه ابن عمها ويدعى هشام 18 عاما  سباك وبتقنين الاجراءات تم ضبطه حيث تبين انه قام باستدراجها اثناء اللعب وحاول التعدى عليها جنسيا وعندما حاولت مقاومته وهددته بافتضاح امره قام بضربها وخنقها والقى بجثتها باحدى الترع بالقرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيقات.
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