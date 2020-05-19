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أمنيات هشام سليم وأحمد كريمة وزاهي حواس في ليلة القدر.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:12 م
هشام سليم - زاهي
هشام سليم - زاهي حواس
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هاني حسين
عرض برنامج " اهل مصر " المذاع على قناة " سكاي نيوز عربية"، تقريرا يرصد امنيات فنانين وشخصيات عامة ورجال دين في ليلة القدر.

 وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، :" نتمنى توقف  إراقة الدماء في سوريا والعراق وليبيا وتتوقف أعمال الإرهاب من المتطرفين والإرهابيين وخوارج العصر الذين يحملون السلاح ويهددون السلام المجتمعي".

 ومن جانبه قال  الشاعر جمال بخيت:"  يارب يزيح عنا غمة وباء فيروس كورونا ويعود العالم اكثر رشدا ويهتم بالصحة ومكافحة الفقر والبحث العلمي".

وتمنى  الفنان هشام سليم  قائلا:" يارب يحفظ مصر والشعب من فيروس كورونا والإرهاب ويارب احفظ ولادي ويسترهم ويحفظ امي الغالية ".

وقال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق،:"  بطلب من الله إعانة مصر وحكومتها وشعبها على عبور محنة فيروس كورونا وتعود السياحة المصرية  كي يشعر الشعب بالحياة". 
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