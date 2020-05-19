أمنيات هشام سليم وأحمد كريمة وزاهي حواس في ليلة القدر.. فيديو

عرض برنامج " اهل مصر " المذاع على قناة " سكاي نيوز عربية"، تقريرا يرصد امنيات فنانين وشخصيات عامة ورجال دين في ليلة القدر





وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، :" نتمنى توقف إراقة الدماء في سوريا والعراق وليبيا وتتوقف أعمال الإرهاب من المتطرفين والإرهابيين وخوارج العصر الذين يحملون السلاح ويهددون السلام المجتمعي".





ومن جانبه قال الشاعر جمال بخيت:" يارب يزيح عنا غمة وباء فيروس كورونا ويعود العالم اكثر رشدا ويهتم بالصحة ومكافحة الفقر والبحث العلمي".





وتمنى الفنان هشام سليم قائلا:" يارب يحفظ مصر والشعب من فيروس كورونا والإرهاب ويارب احفظ ولادي ويسترهم ويحفظ امي الغالية ".



