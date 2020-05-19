مدينة زويل تقدم ابتكارات جديدة لدعم الأطباء والمستشفيات ضد كورونا

قال شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن المدينة عملت على دعم المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا بحماية الأطباء وهيئة التمريض من خلال تقديم 660 عبوة إلى مستشفى أبو الريش الياباني وذلك في إطار استراتيجية للمشاركة في دعم المجتمع في مجالات الصحة.
وأوضحت أن الكشف يت خلاله أخذ مسحة لتحضير عينة التحليل الخاص بالفيروسات، كما يتم تعقيم الأدوات المستخدمة والتي بين كل شخص والآخر، حيث يتم التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية عند تبديل الطاقم الطبي، حيث يتم بصورة منتظمة للتأكد من السلامة، موضحا أن الكابينة هي صنع مصري كما تبلغ التكلفة الخاصة بها 30 الف جنيه.
وأشار إلى أن مدينة زويل قدمت مؤخرا عدد من الابتكارات من تصنيع أجهزة تنفس صناعي والعمل علي إيجاد علاج لفيروس كورونا، بالإضافة إلى عمل كلية لحماية الاطقم الطبية أثناء الكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمل انظمه مستحدثة من الذكاء الاصطناعي للتمكن من التعرف على حالات كورونا.
اقرأ ايضا:بينما أعلنت مدينة زويل مؤخرا عن إنشاء كابينة الكشف الطبي لفيروس كورونا ، حيث يتم من خلالها إجراء عزل تام للفريق الطبي، حتى لا يتعرضوا للمحيط الخارجي وذلك لعدم تلوث الكابينة من الداخل، حيث يتم التعقيم الكامل للفريق الطبي المستقبل للحالات، بالإضافة إلى استخدام أدوات عازل للأطباء حرصا علي السلامة كما يتم الكشف المبدئي من خلال قياس درجة الحرارة .
مدينة زويل تنتج أول كابينة بصناعة مصرية لحماية الأطقم الطبية.. فيديو
مدينة زويل تعلن عن ابتكار جديد لوقاية الأطقم الطبية خلال فحص كورونا
مدينة زويل تنتج أول كابينة بصناعة مصرية لحماية الأطقم الطبية.. فيديو
مدينة زويل تعلن عن ابتكار جديد لوقاية الأطقم الطبية خلال فحص كورونا
وأوضحت أن الكشف يت خلاله أخذ مسحة لتحضير عينة التحليل الخاص بالفيروسات، كما يتم تعقيم الأدوات المستخدمة والتي بين كل شخص والآخر، حيث يتم التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية عند تبديل الطاقم الطبي، حيث يتم بصورة منتظمة للتأكد من السلامة، موضحا أن الكابينة هي صنع مصري كما تبلغ التكلفة الخاصة بها 30 الف جنيه.