مدينة زويل تقدم ابتكارات جديدة لدعم الأطباء والمستشفيات ضد كورونا





وأشار إلى أن مدينة زويل قدمت مؤخرا عدد من الابتكارات من تصنيع أجهزة تنفس صناعي والعمل علي إيجاد علاج لفيروس كورونا، بالإضافة إلى عمل كلية لحماية الاطقم الطبية أثناء الكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمل انظمه مستحدثة من الذكاء الاصطناعي للتمكن من التعرف على حالات كورونا.



