رامي رضوان: كورونا لا يتأثر بالحرارة.. واليوم يسجل أعلى إصابة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن العالم يعانى من فيروس كورونا على المستوى الصحي والاقتصادي.

وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن، عدد المصابين بـ كورونا اليوم سجل رقما كبيرا.





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وأوضح رامى رضوان، أن عدد المصابين اليوم وصل لـ 720 حالة وهناك 14 حالة وفاة، مؤكدًا أن عدد اليوم هو الأكبر.

ولفت رامى رضوان إلى أن، الثلاث أيام الماضية تشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة والاصابات فى زيادة، مؤكد " لا علاقة بالقضاء على كورونا بارتفاع حرارة الجو".

وأشار رامي رضوان، إلى أن، الجميع يجب أن يلتزم ويبتعد عن التزاحم و الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رامى رضوان، أن الدرسات التى تمت فى الفترة الأخيرة لم تثبت أن الشخص المتعافى من كورون لا يصاب مرة أخر ولذلك نطالب أى شخص تعافى من كورونا بتوخى الحذر.