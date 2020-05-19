أخبار الحوادث .. مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. صور
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادث تصام سيارة نقل و٣ سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالتجمع الخامس.
حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح
متخذين من المسلسل الأسباني الشهير لاكازا دي بابيل "La Casa De Papel" طريقا للثراء، وضعت عصابة العاطلين بمدينة نصر في القاهرة خطتها، حين أعدوا أقنعة اللاعب محمد صلاح لإرتدائها أثناء إقتحام المحال التجارية وسرقتها كخدعة للهروب من كاميرات المراقبة وعدم تسجيل وجوههم.
الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب
بعد 8 ساعات متواصلة، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل التهم مخازن السلاب بالمقطم، حيث تم تدمير محتويات المخازن بالكامل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الموت يخطف فرحة العيد.. وفاة شابين في حريق حظيرة ماشية بالمنوفية
عيون تملؤها الدموع وقلوب تنفطر حزنا كادت أن تنفجر ،وجوه عابسة وأصوات تعالت بالبكاء وصراخ وعويل النساء يسيطر على جميع منازل قرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية
لحظة اشتعال النيران بنخيل مستشفى حميات إمبابة .. فيديو
حصل صدى البلد على فيديو لحظة اشتعال 3 أشجار نخيل بمستشفى حميات إمبابة، والتي نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة عليه.
وفاة طفلين.. النيابة تتخذ 6 إجراءات بسبب حريق شقة سكنية بالبساتين
انتقل فريق من نيابة البساتين الجزئية، الى موقع حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم وذلك لاجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثتي طفلين لقى مصرعهما جراء الحريق.