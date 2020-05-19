AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث .. مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:36 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
Advertisements
قسم الحوادث
نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عدة أخبار وقضايا هامة، تخص شئون الحوادث والقضايا.

مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. صور
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادث تصام سيارة نقل و٣ سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالتجمع الخامس.

حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح
متخذين من المسلسل الأسباني الشهير لاكازا دي بابيل "La Casa De Papel" طريقا للثراء، وضعت عصابة العاطلين بمدينة نصر في القاهرة خطتها، حين أعدوا أقنعة اللاعب محمد صلاح لإرتدائها أثناء إقتحام المحال التجارية وسرقتها كخدعة للهروب من كاميرات المراقبة وعدم تسجيل وجوههم.

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب
بعد 8 ساعات متواصلة، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل التهم مخازن السلاب بالمقطم، حيث تم تدمير محتويات المخازن بالكامل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الموت يخطف فرحة العيد.. وفاة شابين في حريق حظيرة ماشية بالمنوفية
 عيون تملؤها الدموع وقلوب تنفطر حزنا كادت أن تنفجر ،وجوه عابسة وأصوات تعالت بالبكاء وصراخ وعويل النساء يسيطر على جميع منازل قرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية 

لحظة اشتعال النيران بنخيل مستشفى حميات إمبابة .. فيديو
حصل صدى البلد على فيديو لحظة اشتعال 3 أشجار نخيل بمستشفى حميات إمبابة، والتي نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة عليه. 

وفاة طفلين.. النيابة تتخذ 6 إجراءات بسبب حريق شقة سكنية بالبساتين
انتقل فريق من نيابة البساتين الجزئية، الى موقع حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم وذلك لاجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثتي طفلين لقى مصرعهما جراء الحريق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة عامل في حريق شقة بسوهاج

مصرع سائق وعامل في احتراق سيارة نقل بأسيوط

وفاة طفلين.. النيابة تتخذ 6 إجراءات بسبب حريق شقة سكنية بالبساتين

مصرع طفلين إثر حريق داخل شقة بالبساتين

لحظة اشتعال النيران بنخيل مستشفى حميات إمبابة .. فيديو

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

ترشيحاتنا

داخلين على أيام بلاك بسبب كورونا.. تامر أمين يظهر بملابس سوداء على الهواء.. فيديو

أخبار الفن .. كريم فهمي: أرفض اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت.. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

نائب وزير التعليم يعلن وفاة معلمين بسبب كورونا ويصدر بيانا لنعيهما

الدم بقى مية .. قصة اغتصاب وقتل هشام لابنة عمه الطفلة بالدقهلية

بعد إلغائها.. ما تريد معرفته عن عقوبة الجلد تعزيرا بالسعودية

لمواجهة كورونا.. تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 ومارس 2020 السبت المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع

طريقة عمل المرقوق باللحم في 15 دقيقة

لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر