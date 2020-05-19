أخبار الحوادث .. مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادث تصام سيارة نقل و٣ سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالتجمع الخامس.

حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح

متخذين من المسلسل الأسباني الشهير لاكازا دي بابيل "La Casa De Papel" طريقا للثراء، وضعت عصابة العاطلين بمدينة نصر في القاهرة خطتها، حين أعدوا أقنعة اللاعب محمد صلاح لإرتدائها أثناء إقتحام المحال التجارية وسرقتها كخدعة للهروب من كاميرات المراقبة وعدم تسجيل وجوههم.

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

بعد 8 ساعات متواصلة، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل التهم مخازن السلاب بالمقطم، حيث تم تدمير محتويات المخازن بالكامل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





الموت يخطف فرحة العيد.. وفاة شابين في حريق حظيرة ماشية بالمنوفية