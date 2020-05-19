AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد مشهد الزحام بالعتبة والموسكي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: دي حاجة مرعبة ..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:46 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
محمود محسن
انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب مشهد الزحام الموجود فى الموسكى والعتبة، معلقًا "دي حاجة مرعبة ربنا كريم أن معندناش آلاف الحالات فى اليوم ده، كرم من ربنا أننا موصلناش لتلك الأعداد لكن بالمنظر ده هنوصل للأعداد دي".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، "أرجوكم التزموا بالبقاء في بيوتكم"، مؤكدا أن البعض ينوي السفر إلى أماكن إلى المدن الساحلية، موضحًا "الناس اللى هتروح هتقعد فى البيت"؛ لأن الشواطئ مغلقة تماما والإجراءات ستطبق بشكل حازم.

أقرا أيضا

وتابع أحمد موسى، أنه سيكون هناك تشديد واضح ولن يكون هناك أى شيء، والداخلية ستطبق الإجراءات بالكامل، منبهًا "موعد الحظر 5 يعني 5". 

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن العقوبات على مخترقي قانون الحظر ستصل إلى الحبس، وسيتم تطبيق الإجراءات بشكل رادع.

وقال أحمد موسى إنه سيتم توفير الكمامات بـ 5 جنيهات للمواطنين في الفترة القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: العالم في مصيبة وإحنا في زحام داخل الموسكي.. فيديو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الزحام في العين السخنة.. فيديو

أحمد موسى ينفعل على الهواء: يا ناس حسوا بالبلد.. شاهد

أحمد موسى للمصريين: «جمعة سبت حد اتنين» إجازة اقعدوا في بيوتكم

الاستهتار بكورونا.. أحمد موسى يحذر المصريين من مصير إيطاليا وأمريكا

محافظ القاهرة يوجه رسالة مهمة للباعة الجائلين بالعتبة.. فيديو

ترشيحاتنا

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

لمواجهة كورونا.. تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 ومارس 2020 السبت المقبل

أحمد موسى: عقوبة عدم ارتداء الكمامة 4 آلاف جنيه بداية من 30 مايو

دعاء ليلة القدر قبل الفجر.. اغتنمه

تحرك عاجل من البرلمان لتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع

طريقة عمل المرقوق باللحم في 15 دقيقة

لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر