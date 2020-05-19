بعد مشهد الزحام بالعتبة والموسكي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: دي حاجة مرعبة ..فيديو

ده، كرم من ربنا أننا موصلناش لتلك الأعداد لكن بالمنظر ده هنوصل للأعداد دي". انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب مشهد الزحام الموجود فى الموسكى والعتبة، معلقًا "دي حاجة مرعبة ربنا كريم أن معندناش آلاف الحالات فى اليوم





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، "أ رجوكم التزموا بالبقاء في بيوتكم"، مؤكدا أن البعض ينوي السفر إلى أماكن إلى المدن الساحلية ، موضحًا "الناس اللى هتروح هتقعد فى البيت"؛ لأن الشواطئ مغلقة تماما والإجراءات ستطبق بشكل حازم.





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وتابع أحمد موسى، أنه سيكون هناك تشديد واضح ولن يكون هناك أى شيء، والداخلية ستطبق الإجراءات بالكامل، منبهًا "موعد الحظر 5 يعني 5".





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن العقوبات على مخترقي قانون الحظر ستصل إلى الحبس، وسيتم تطبيق الإجراءات بشكل رادع.





وقال أحمد موسى إنه سيتم توفير الكمامات بـ 5 جنيهات للمواطنين في الفترة القادمة.



