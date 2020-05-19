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رامى رضوان يحذر المواطنين.. 4 آلاف جنيه غرامة لمخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:44 م
الإعلامى رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان
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البهي عمرو

قال الإعلامى رامى رضوان، إن هناك عدم وعي من قبل بعض المواطنين بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة المصرية قامت باتخاذ قرارات صارمة لعدم الملتزمين.

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وأضاف  رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن، عقوبة المخالف لن تتجاوز الـ 4000 جنيه، ومن الممكن أن يتعرض الشخص للحبس.

وأوضح أن هذه القرارات ستجعل الجميع يلزم للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص يدخلون فى البنوك ويقومون بتبديل الكمامة.

ولفت  إلى أن هذه الاجراءات التى تمت مناسبة، وتمنى رامى رضوان بأن تكون مثل هذه القرارات قد نفذت من السابق.

وأشار  إلى أن، الدولة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على صحة المواطنين وهناك بعض الأشخاص لا تخاف على صحتها.

وأكد رامى رضوان، أن المفتاح فى هذه الأزمة فى يد المواطنين وعلى المواطنين الجلس فى البيت خلال اجازة العيد وعدم التجمعات.

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