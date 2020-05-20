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آيات الجارحي تكتب: التفريغ الانفعالي وفوائده

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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نتيجة التباعد الاجتماعي حاليا وجدت أننا في احتياج لما يسمي بالتفريغ الانفعالي.


التفريغ الانفعالي : هو عبارة عن تقنية يقوم بها المعالج النفسي مع الحاله لتفريغ الضغط النفسي و العصبي الذي حدث له كنوع من أنواع الكبت في اللاشعور .

- فوائد التفريغ الانفعالي :
- تحسين الصحة النفسية للفرد
- تحسين علاقة الفرد بالمحيطين به سواء من أفراد أسرته أو الأصدقاء
- اكتشاف الذات الداخليه للفرد
- مساعدة الأشخاص على تجنب بعض الأمراض مثل أمراض القلب و الصداع الدائم


طرق تنفيذ التفريغ الانفعالي  :
- نظرًا للظروف الحاليه و عدم القدرة علي التوجه للمعالج النفسي يمكن لأي شخص أن يكون هو المعالج النفسي لذاته لوقت مؤقت من خلال بعض التقنيات :

أولًا : أن يقوم الشخص بالدخول لغرفة مغلقة و يبتعد عن أي شيء يقوم بإزعاجه و يقوم بإضاءة الغرفه إضاءه خافتة و يقوم بتشغيل موسيقي هادئة و يبدأ بتخيل أن عقله عبارة عن مجموعة من الغرف المغلقة خلف كل غرفة حدث مؤلم حدث له و يبدأ بفتح تلك الأبواب واحدا وراء الأخر و صولًا للفترة الزمنية التي عليها الآن و في تلك اللحظه لا يكابر الشخص بالبكاء .


ثانيًا : يقوم الشخص بإحضار ورقة و قلم و يكتب فيها ما يشاء من أحداث و في الأخير يقوم بتقطيعها أو حرقها و يتخيل أن ما يقوم بقطعه أو حتي حرقه هي تلك المعاناة التي بحياته و سوف يشعر الشخص بتحسن .


ميز الله الإنسان عن سائر الكائنات بعنصر هام ألا و هو عنصر التأقلم .. تخلصوا من أي كبت داخلكم مهما كانت الظروف المحيطة..

سعادتنا قرارنا.. حياتنا قرارنا.. أنتم قد أي "تحدي".

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