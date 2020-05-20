أحمد موسى: ما يحدث في ليبيا وإثيوبيا أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة إثيوبيا تبدأ المرحلة الأولى من تخزين المياه، مضيفا أن مصر قدمت شكوى في الأمم المتحدة، منددة بما تفعله أثيوبيا، وأنها لم تلتزم بأي اتفاقية بشأن مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن ما يحدث في ليبيا وسد النهضة في إثيوبيا أمن مصر القومي بالدرجة الأولى.





وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى للموقف المصري والسوداني في هذا الِشأن وهذه الملف يعد ضررا على الشعب السوداني بجانب المصري.





وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن مصر لم يكن لديها أي مشكلة في هذا الأمر ويوم 3 أبريل عام 2011 كان بداية أزمة سد النهضة وتطورت الأمور في ظل حالة الفوضى التي كانت في مصر في تلك الفترة والسيسي جاء للحكم عام 2014 وجد السد وتعامل مع الأمر.





وتابع أنه ذهبنا للخرطوم عام 2015 ووقعنا اتفاقا وأثيوبيا لم تلتزم بأي شيء وهذا الأمر تحدث الرئيس فيه مليون مرة وأن مياه النيل حياة 100 مليون.