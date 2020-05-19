أخبار البرلمان.. بشرى لـ أطباء دفعة 2018.. وتحذيرات من انتشار كمامات مغشوشة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 19 مايو:بشرى سارة للأطباء .. أمين صحة النواب يوضح مزايا قرار تكليف دفعة 2018النفط.. النواب: عودة ارتفاع الأسعار العالمية إلى ما قبل كورونااقتصادية البرلمان: البورصة والعملات أقوى أسباب انخفاض سعر الذهبالقانون لم يصدر.. هل يجوز للحكومة تطبيق قرار إلزامي بارتداء الكمامات؟بعد قرار الحكومة.. برلماني: الدولة نجحت فى إدارة أزمة كورونا والمسئولية الأكبر على المواطنمنها عودة النشاط الاقتصادي.. برلماني يوضح أسباب ارتفاع سعر النفطبعد قرارات الحكومة.. تعليم النواب: ارتداء الكمامة قبل التحدث عن الحظر الشاملصحة البرلمان تحذر الحكومة من انتشار مصانع بير السلم لإنتاج كمامات مغشوشة