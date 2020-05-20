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ثقافة

كورونا يهدد بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، يعمل اتحاد كتاب مصر على تأجيل انتخابات التجديد النصفي الخاص للمرة الثانية بعدما أجلها لأول مرة منذ شهرين، حيث كان من المقرر إقامتها مارس الماضي، وتم تأجيلها لهذا السبب بناءً على خطاب من رئيس الاتحاد.

ورفض بعض أعضاء الاتحاد فكرة التأجيل مرة ثانية، مطالبين باقامتها في الفروع المختلفة للاتحاد في المحافظات، وليس في المقر الرئيسي بالزمالك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وناشد العديد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، مجلس الدولة بالوقوف بجانب الاتحاد وإتمام الانتخابات لإنقاذ ما تبقى من الاتحاد بعدما شهد طيلة الفترة الماضية العديد من الأزمات، خاصة الأزمات المتعلقة بمشروع علاج الأعضاء، والمعاشات، وغيرها.

وناشد الكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، عضو الجمعية العمومية بالاتحاد، أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، التخلى عن صمتهم على ممارسات محامي الاتحاد التي تثير غضب الاعضاء.

وقال الكاتب الأمير أباظة: "أنه سبق وأن طرحت فكرة التصويت من خلال الفروع في انتخابات اتحاد الكتاب من خلال إشراف قضائي في الفروع ومشرف رئيسي بالقاهرة علي أن توزع المحافظات علي أقرب فرع لها ولدينا عشرة فروع في الوجهين القبلي والبحري وتكلفتها لن تبلغ قيمة سيارات نقل الزملاء من الأقاليم للقاهرة ولا ما يتكبدونه من مشقة ومخاطر مع اتخاذ كافة الاحترازات الصحية".
 
وكان اتحاد كتاب مصر، قد شهد خلال السنوات الماضية استقالات لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب خلافات بينهم وبين رئيس الاتحاد، كما تم فصل بعض أعضاء الجمعية العمومية من الاتحاد.
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