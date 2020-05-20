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حوادث

البحث عن مروج شائعة هروب مصابي كورونا من مستشفى حميات إمبابة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:04 ص
حريق امام مستشفى
حريق امام مستشفى حميات امبابة
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مصطفى الرماح
تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد مروج شائعة هروب مصابي كورونا من مستشفى حميات إمبابة مساء أمس، عقب اشتعال النيران فى نخل أمام المستشفى.
وتقوم الأجهزة المختصة بتتبع الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى لتحديد صاحب الحساب الخاص بترويج تلك الشائعة ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. 


وكان قد نشب حريق في الأشجار والنخل المتواجد على أسوار مستشفى حميات إمبابة بالجيزة مساء اليوم، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في الأشجار المتواجدة على أسوار مستشفى حميات إمبابة على كورنيش النيل.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات .
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