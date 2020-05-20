بث مباشر لصلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم

بدأت منذ قليل، صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم، في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.





ونقلت قناة "مصر قرآن كريم" بث مباشر من صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم من منتصف الليل وحتى الثانية صباحًا.



