أستاذ أمراض صدرية يكشف توقعات منحنى الإصابات في الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب ، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن منحني الإصابات في مصر في ارتفاع بنسبة 35 % إلي 40 % ونتوقع الزيادة بسبب ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين.





وأضاف عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن جميع دول العالم ومنهم مصر سيقومون بالعودة إلى الحياة تدريجيًا لما كانت عليه الحياة قبل الحظر الجزئي .





وأوضح عادل خطاب ، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هي الوسيلة المثلى الوحيدة لاعادة الحياة الى طبيعتها.





وتابع: أنه عند عودة الحياة من الضروري أن نلتزم بالإجراءات وارتداء الكمامات لأن الخوف ليس من المريض أو المشبه به والالتزام بالكمامة هو إجراء احترازى رئيسى لوقاية المواطن ضد الإصابة بكورونا .





واستكمل: أن الخوف من المصاب بفيروس كورونا الذى لا يظهر عليها أى أعراض ولا يعرف أنه مصاب لأن نسبة الإصابة هنا تكون 100%.











