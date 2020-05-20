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محافظات

وصول رحلتى طيران لمرسى علم تقل 77 مصريا عالقا من جيبوتي والسودان و65 آخرين من الأردن

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:12 ص
وصول رحلتي طيران
وصول رحلتي طيران لمطار مرسى علم
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إبراهيم جادالله
استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح الثلاثاء رحلتى طيران لمرسى علم الأولى تقل ٧٧ مصريا عالقا من جيبوتي والسودان والثانية قادمة من الاردن تقل ٦٥ آخرين من الأردن ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من السودان وجييوتى والأردن  وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

وأكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من واشنطن لمرسى علم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

وأعلنت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن هناك لجان تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتى الوصول للفندق المخصص للإقامة لمدة 14 يوما فترة الحجر الصحى لهم.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن تقوم أعضاء تلك اللجان بإعطاء العائدين من الخارج ارقام هواتف للاتصال بها فى حالة وجود اى مشكلات تواجههم داخل الفندق، مؤكدا أن كذلك يتم تعليق لافتات داخل الفنادق موضح عليها ارقام هواتف لجان وزارة السياحة، وأن هناك تنسيق كبير يتم مع ادارة الفنادق المختلفة لحل أى مشكلات تواجه العائدين من الخارج .
وصول رحلتى طيران لمرسى علم تقل 77 مصريا عالقا من جيبوتي والسودان و65 آخرين من الأردن
وصول رحلتى طيران لمرسى علم تقل 77 مصريا عالقا من جيبوتي والسودان و65 آخرين من الأردن
وصول رحلتى طيران لمرسى علم تقل 77 مصريا عالقا من جيبوتي والسودان و65 آخرين من الأردن
وصول رحلتى طيران لمرسى علم تقل 77 مصريا عالقا من جيبوتي والسودان و65 آخرين من الأردن
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