بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر

تسرق المحلات والمتاجر في مدينة نصر، متخفين وراء أقنعة مرسوم عليها صورة لاعب الكرة العالمى محمد صلاح

وتناولت العديد من المواقع العالمية ، الخبر ، مسلطين الضوء على الطريقة المبتكرة التي اعتمدتها العصابة ، على طريقة الأفلام والمسلسلات الأجنبية.

وسلط موقع "بليتشر ريبورت"، الضوء على الخبر، ونشر صورة توضيحية من الجماهير التي ارتدت أقنعة صلاح في مونديال روسيا، وعلقت على الصورة بخبر الواقعة.

كما تناول موقع "sportbladet" الهولندي الخبر كاشفة تفاصيل الواقعة.

ونشر موقع "Goal" العالمي، الخبر، وأكد أن اللصوص استخدموا أقنعة محمد صلاح ، لإخفاء هويتهم، والتنكر لسرقة المتاجر، مضيفا أن العصابة حاولت الهرب لكن تم إلقاء القبض عليهم في النهاية.

واعترفت العصابة، أنها تخصصت فى سرقة المحلات والمتاجر بمدينة نصر، وحرر لهم المحضر اللازم، وبعرضهم على النيابة العامة؛ قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.