AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على عصابة  مسلحة، مكونة من 4 أفراد، تسرق المحلات والمتاجر في مدينة نصر، متخفين وراء أقنعة مرسوم عليها صورة لاعب الكرة العالمى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وتناولت العديد من المواقع العالمية، الخبر، مسلطين الضوء على الطريقة المبتكرة التي اعتمدتها العصابة، على طريقة الأفلام والمسلسلات الأجنبية.

وسلط موقع "بليتشر ريبورت"، الضوء على الخبر، ونشر صورة توضيحية من الجماهير التي ارتدت أقنعة صلاح في مونديال روسيا، وعلقت على الصورة بخبر الواقعة.

كما تناول موقع "sportbladet" الهولندي الخبر كاشفة تفاصيل الواقعة.

ونشر موقع "Goal" العالمي، الخبر، وأكد أن اللصوص استخدموا أقنعة محمد صلاح ، لإخفاء هويتهم، والتنكر لسرقة المتاجر، مضيفا أن العصابة حاولت الهرب لكن تم إلقاء القبض عليهم في النهاية.

واعترفت العصابة، أنها تخصصت فى سرقة المحلات والمتاجر بمدينة نصر، وحرر لهم المحضر اللازم، وبعرضهم على النيابة العامة؛ قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصابة مسلحة تسرق 15 مليون دولار من مطار في شيلي

بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور

استغلوا أقنعة اللاعب محمد صلاح.. سقوط عصابة سرقة المحلات بمدينة نصر

حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. شاهد كيف غير الزمان الفنان علي حميدة صاحب «لولاكي»

بـ مقولة للإمام على.. رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

موقع بريطاني: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بسبب سد النهضة

ليلة القدر وعلاماتها ودعاؤها المستجاب وفضلها

اجتماع سداسي بين مصر والسودان لاستيضاح موقف إثيوبيا من العودة لمائدة المفاوضات

AdvertisementS

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

خالد أبو بكر يعلق على حلقة سيد عبدالحفيظ في رامز مجنون رسمي

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

النادي المصري: لم نتوقع وصول الأزمة مع حسام وإبراهيم حسن لهذه المرحلة.. فيديو

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

أخبار الرياضة.. تأكيد بإلغاء الدوري.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا.. وائل جمعة يدافع عن سيد عبد الحفيظ

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. نجم شباب قسنطينة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

مجدي عبد الغني: إلغاء الدوري سيجعل أحمد فتحي مستمرا مع الأهلي ..فيديو

خالد الغندور: وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن لم يكن هناك قناة أو رئيس نادي قوي .. فيديو

أنا الكابتن «16»..قائد أورلاندو: الأهلي أقوى من الزمالك.. وفوز صن داونز 5-0 لم يكن متوقعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية