مدير حميات إمبابة: معدلات الشفاء من كورونا عالية جدًا ونطالب بذهاب المرضى للمستشفيات

علّق الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، على ما نشر خلال الساعات الماضية عن نشوب حريق بالمستشفى، وقال إن الحريق الذى وقع منذ قليل حدث خارج المستشفى، موضحًا أن هناك مسافة بين كبيرة بين الحريق وحجر المرضى، وكشف أن زجاج المستشفى هو الذى تأثر فقط والمبنى لن يتأثر والأمور مستقرة.

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وأضاف مدير مستشفى حميات إمبابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المرضى ظلوا فى المستشفى ولم يتأثر أحد بهذا الحريق، وكشف أن الحريق كان فى الساعة السابع وبعد 10 دقائق تم السيطرة على الحريق.





وكشف أن الحريق كان فى نخل قديم موجود خارج المستشفى وليس داخل المستشفى والحماية المدنية قامت بالسيطرة عليه.





وأشار مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن حريق النخل قديم وناشف، وحتى الآن نقول إن سبب الحريق ناتج من حرارة الجو.





وطالب مدير مستشفى حميات إمبابة، من المواطنين بالصمت و رجال متطوعة لإقناع المواطنين بالجلوس فى البيت، كما طالب من الجميع بارتداء الكمامات.





وأكد أن الدولة قامت بدورها فى هذه الأزمة والمواطن ورجال الأعمال والمتطوعين مطالبين بالوقوف بجانب الدولة، وأكد أن المواطنين أذا لم يلتزموا بارتداء الكمامة والجلوس فى البيت سيكون هناك ارتفاع فى أعداد المصابين عن 700 فى اليوم.

وتابع أن نسبة الشفاء عالية جدًا، وذهاب المواطن للمستشفيات يساهم فى شفاء المريض، وأكد أن هناك ضغطا كبيرا على الأطباء، وعلى الجميع مساعدة الأطباء.