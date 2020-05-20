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بين الناس

أهالي العتبة يشكون من الزحام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:36 ص
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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احمد قطب
أرسل المواطن محمد عماد شكواه إلى موقع "صدى البلد" متضررًا من الزحام الشديد بمنطقة العتبة والموسكي .

وقال في شكواه: يتردد عدد كبير من المواطنين على منطقة العتبة والموسكي لشراء لبس العيد؛ مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة .

واوضح ان اغلب المترددين لا يلبسون كمامات ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا .

وطالب بحل هذه المشكلة ومنع المواطنين من التواجد في أماكن مزدحمة لعدم انتشار الفيروس .

ويستقبل موقع "صدى البلد" الإخباري، شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها ، من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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