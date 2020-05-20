أهالي العتبة يشكون من الزحام

أرسل المواطن محمد عماد شكواه إلى موقع "صدى البلد" متضررًا من الزحام الشديد بمنطقة العتبة والموسكي .
وقال في شكواه: يتردد عدد كبير من المواطنين على منطقة العتبة والموسكي لشراء لبس العيد؛ مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة .
واوضح ان اغلب المترددين لا يلبسون كمامات ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا .
وطالب بحل هذه المشكلة ومنع المواطنين من التواجد في أماكن مزدحمة لعدم انتشار الفيروس .
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