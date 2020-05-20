AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ مطروح يوجه رسالة إلى أصحاب الفنادق خلال عيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:27 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح
Advertisements
البهي عمرو

قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، إن هناك استعدادات من المحافظة لـ عيد الفطر، وذلك لمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا موضحًا أنه لن يسمح بدخول أتوبيسات إلى المحافظة.


وأضاف محافظ مرسي مطروح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه تم توجيه رسالة لـ أصحاب المدن بعدم إقامة أى حفلات أو تجمعات، وذلك للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا.


وأوضح محافظ مرسي مطروح ، أن المحافظة لن تسمح بالتجمعات فى أى مكان سواء شواطئ عامة أو خاصة، مؤكدًا أنه يتجول بنفسه على الشواطئ ويطالب المواطنين بعد التجمع.


ولفت محافظ مرسى مطروح  إلى أن الجميع مطالب بالقيام بدوره والجلوس فى بيته، والعمل على مساعدة الدولة.


وأشار محافظ مرسي مطروح إلى أن أى شخص يخالف تعليمات مجلس الوزراء سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأكد أن رجال الداخلية تتجول فى الشوارع وأى مخالف سيتم تطبيق القانون عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة مطروح: إيقاف حركة سير أتوبيسات نقل المعلمين للإدارات

مطروح الساحرة تغلق شواطئها أمام الجمهور للحد من كورونا

لمواجهة كورونا..اغلاق شواطئ مطروح امام المواطنين لليوم الثاني ..شاهد

مطروح تحكم قبضتها على الشواطئ منعا لانتشار كورونا

شاهد.. شواطئ مطروح خالية قبل أعياد شم النسيم

شواطئ مطروح خالية من الناس في شم النسيم.. والمحافظ يتوعد المخالفين.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان .. ردده وترقب معجزة

حاجة مشرفة .. ليلى علوي تنشر مجموعة صور لـ ميدان التحرير بالإضاءة الجديدة

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

مسلسل الاختيار.. "البرث".. قصة صمود منسي ورجاله في ملحمة الدفاع عن سيناء

أخبار الفن .. كريم فهمي: أرفض اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت.. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور

هينيسي تحول شاحنة فورد رابتور إلى سيارة أكثر شراسة.. صور