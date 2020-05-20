محافظ مطروح يوجه رسالة إلى أصحاب الفنادق خلال عيد الفطر

قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، إن هناك استعدادات من المحافظة لـ عيد الفطر، وذلك لمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا موضحًا أنه لن يسمح بدخول أتوبيسات إلى المحافظة.





وأضاف محافظ مرسي مطروح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه تم توجيه رسالة لـ أصحاب المدن بعدم إقامة أى حفلات أو تجمعات، وذلك للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح محافظ مرسي مطروح ، أن المحافظة لن تسمح بالتجمعات فى أى مكان سواء شواطئ عامة أو خاصة، مؤكدًا أنه يتجول بنفسه على الشواطئ ويطالب المواطنين بعد التجمع.





ولفت محافظ مرسى مطروح إلى أن الجميع مطالب بالقيام بدوره والجلوس فى بيته، والعمل على مساعدة الدولة.





وأشار محافظ مرسي مطروح إلى أن أى شخص يخالف تعليمات مجلس الوزراء سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأكد أن رجال الداخلية تتجول فى الشوارع وأى مخالف سيتم تطبيق القانون عليه.