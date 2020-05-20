السفارة المصرية لـ مواطن عالق بدبي: متقلقش إحنا في ضهرك.. فيديو

قال محمد عطية أحد المصريين المقيمين بدولة الإمارات: "إنه يوم 14 أبريل قمت بإرسال إيميل إلى السفارة المصرية لمساعدتي في العودة إلى مصر خصوصًا أنني لم أكن أعمل وليس لدي مصدر دخل".
أضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي قناة إكسترا نيوز: إنه لم يكن يتوقع أن تقوم السفارة المصرية بالرد عليه ومساعدته.
وأوضح أنه فوجئ أول أمس أن السفارة المصرية بالامارات قامت بالرد عليه في اليوم الثاني وهو 15 أبريل وأنه لم يعرف ذلك إلا أول أمس .
وتابع: إن السفارة طلبت منه إرسال بياناته وجميع التفاصيل الخاصة به وبعدها قمت بإرسال العنوان والرقم الخاص بصديقي الذي أقيم لديه.
واستكمل: أنه فوجئ أن هناك مندوبا من السفارة المصرية جاء إلي ومعه أشياء من السفارة وطلب مقابلتي وأكد أن السفارة قالت له جملة لن ينساها وهي: "إحنا في ضهرك متقلقش".