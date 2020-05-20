AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفارة المصرية لـ مواطن عالق بدبي: متقلقش إحنا في ضهرك.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:00 ص
السفارة المصرية
السفارة المصرية بالامارات
Advertisements
إبراهيم القادري
قال محمد عطية أحد المصريين المقيمين بدولة الإمارات: "إنه يوم 14 أبريل قمت بإرسال إيميل إلى السفارة المصرية لمساعدتي في العودة إلى مصر خصوصًا أنني لم أكن أعمل وليس لدي مصدر دخل".

أضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي قناة إكسترا نيوز: إنه لم يكن يتوقع أن تقوم السفارة المصرية بالرد عليه ومساعدته.

وأوضح أنه فوجئ أول أمس أن السفارة المصرية بالامارات قامت بالرد عليه في اليوم الثاني وهو 15 أبريل وأنه لم يعرف ذلك إلا أول أمس .

وتابع: إن السفارة طلبت منه إرسال بياناته وجميع التفاصيل الخاصة به وبعدها قمت بإرسال العنوان والرقم الخاص بصديقي الذي أقيم لديه.

واستكمل: أنه فوجئ أن هناك مندوبا من السفارة المصرية جاء إلي ومعه أشياء من السفارة وطلب مقابلتي وأكد أن السفارة قالت له جملة لن ينساها وهي: "إحنا في ضهرك متقلقش".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#إحنا_في_ضهرك.. شاهد ما يفعله المصريون والعرب مع أشقائهم العالقين في الخارج

مؤسس مبادرة إحنا في ضهرك: نسعى لتسهيل إجراءات عودة المصريين من الخارج.. فيديو

#احنا_في_ضهرك يتصدر تويتر.. ومغردون: المصريين جدعان

تأثروا بكورونا..القوى العاملة: تسجيل بيانات 28 ألف عامل غير منتظم الكترونيا تمهيدا لمساعدتهم

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن المصريين بالخارج.. ترتيبات لعودة العالقين بتأشيرات سياحية أو العمل لفترة.. العلاج بالإمارات والسعودية ولبنان.. والرياض ترفع قيود إعارة العمالة

السفارة مصرية بالكويت تدعو المخالفين لقوانين الإقامةإلى تسجيل بياناتهم

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لابي المتوفي يبدل قبره من حفرة نار إلى جنة

البعض لا يدفع رواتب والآخر استدان.. 60 يوما من وقف الرحلات الجوية عصفت بشركات الطيران المصرية

أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

شاهد .. السماء تمطر كورونا في المكسيك.. والشعب: علامة من الله

خالد أبو بكر يعلق على حلقة سيد عبدالحفيظ في رامز مجنون رسمي

أسامة هيكل يكشف سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية