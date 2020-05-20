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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة في الحي الرابع بـ6 أكتوبر يثير ذعر الأهالى

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن أيمن حامد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة في الحي الرابع 6 أكتوبر المجاورة الثالثة.

 

ويقول فى رسالته: تنتشر الكلاب الضالة حيث تسير في جماعات تصل إلى 15 أو عشرين كلب، وتسبب الذعر والهلع للمواطنين كما تهاجم المارة وتمنعهم من المرور فضلا عن النباح المستمر طوال اليوم.

 

مطالبا المسئولين بإيجاد حل رأفة بحال الأهالى.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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