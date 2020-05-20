علاء عبد العال: الزمالك لم يستفد من قدرات حسام باولو وأتشيمبونج.. فيديو

كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت، عن قدرات اللاعبين حسام باولو واتشيمبونج.
واكد عبد العال خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أن الزمالك لم يستفد من حسام باولو واتشيمبونج وخسر لاعبين مميزين.
وأضاف عبد العال، أن حسام باولو لاعب ذو امكانيات رهيبة، وكاد أن يصبح مهاجم منتخب مصر حال استمر مع الزمالك.
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وأشار الى أن اتشمبونج خلال فترة تواجده في الزمالك كان يظهر امكانياته التي تؤهله للاستقرار مع الابيض لمدة 5 سنوات على الاقل بنفس المستوى.
وقال إن باولو واتشيمبونج صاحبا بنيان قوي وسرعة عالية ويملكون الحس التهديفي من أصعب فرصة، وهذه أبرز صفات اللاعبين المميزين.