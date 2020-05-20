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أخبار البلد

نجيب ساويرس يدعو عبر تويتر: يا رب رجع للحياة الحياة.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر نجيب ساويرس، تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يدعو من خلالها "الله" لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وغرَّد نجيب ساويرس: "يارب رجع للحياة الحياة".

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ولفت نجيب ساويرس إلى أن "الحياة ستعود إلى طبيعتها ولكن سنعيش بمعايير وضوابط جديدة"، مضيفا "استفدت من فيروس كورونا، ورجعت أصلي تاني، وافتكرت ربنا".

يذكر أن  أحدث تصريحات نجيب ساويرس كانت حول "أسعار النفط" حيث توقع أن تقفز أسعار النفط خلال الفترة القريبة المقبلة بشكل كبير، وأن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار خلال عام ونصف العام المقبلين.

ومن المعروف أن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس دائما ما يتفاعل مع متابعيه عبر تويتر، ويمازح بالرد على تغريداتهم .

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