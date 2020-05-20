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محافظات

لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث بالوادي الجديد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

لم تسجل محافظة الوادي الجديد، إصابات جديدة لليوم الثالث على التوالي. بينما سجلت حالتي وفاة وتعافي جديدتين، ليصبح إجمالي حالات التعافي 24 حالة والوفاة 5 حالات بفيروس كورونا.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 5 حالات، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا قد توفيت مساء الاثنين وهي لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى الآن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأكد المحافظ تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 حالة.

وأشار الزملوط، إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، وسيجري تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

وأضاف أنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 7 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مع وصول قافلة المساعدات التابعة لمؤسسة مصر الخير والتي تضم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين.

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