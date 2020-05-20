محافظ الوادي الجديد: إجراءات قانونية ضد مخالفي قرارات كورونا

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجهاز التنفيذي، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والصفحة الرسمية للمحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من بيانات مُعتمدة وعدم نشر أي معلومات أو تداولها على أنها موثقة وذلك درءًا للشائعات، مُشيرًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المُخالطين للمُصابين ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف أنه يجري تواصل أعمال مُتابعة الأسر المعزولة بمنازلهم، من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، مناشدا المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

من جانب آخر قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن الإدارة الزراعية بمركز الداخلة تواصل أعمال مكافحة آفات النخيل.

من جانبه أوضح المهندس محمد كامل محمد مدير الإدارة الزراعية بالداخلة، أنه يجري حاليا فحص النخيل لمتابعة الاصابة بسوسة النخيل الحمراء، وإطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات ثمار النخيل.

وأضاف مدير الإدارة الزراعية بالداخلة، أنه يجري تعليق كروت طفيل التريكوجراما بمزارع النخيل ببئر الجمهورية والشبابة بمدينة موط.





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