تعليم الوادي الجديد: 1747 طالباً بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الكيمياء

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في مادة الكيمياء.

وقال صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، في بيان صحفي، إن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيجري تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأضاف، أن إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي 1747 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات على منصة الاختبار الإلكتروني.

وأوضح مرغني، ان هناك غرفة عمليات رئيسية المشكلة بديوان عام المديرية بحضور إدارات -التعليم الثانوي -شئون الطلبة -التطوير -الإحصاء -المتابعة -مركز المعلومات، تتابع سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ انطلاق الامتحان.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الطلاب عبر صفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الطلاب في الدخول المنصة وحل أي شكاوى يجري العمل على حلها على الفور.

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