AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعليم الوادي الجديد: 1747 طالباً بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الكيمياء

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في مادة الكيمياء.

وقال صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، في بيان صحفي، إن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيجري تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأضاف، أن إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي 1747 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات على منصة الاختبار الإلكتروني.

وأوضح مرغني، ان هناك غرفة عمليات رئيسية المشكلة بديوان عام المديرية بحضور إدارات -التعليم الثانوي -شئون الطلبة -التطوير -الإحصاء -المتابعة -مركز المعلومات، تتابع سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ انطلاق الامتحان.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الطلاب عبر صفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الطلاب في الدخول المنصة وحل أي شكاوى يجري العمل على حلها على الفور.

اقرأ أيضاً:

بشاير العيد.. رائحة البسكويت والمخبوزات تملأ شوارع الوادي الجديد.. والأهالي: عادة ومش هنقطعه 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا..طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان التجريبي بالوادي الجديد

1654 طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان التجريبي بالوادي الجديد

تعليم الوادى الجديد: طلاب أولى ثانوي دخلوا على منصة اختيار اللغة العربية بنسبة ١٠٠%

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتابع سير امتحان الصف الثاني الثانوي عبر "سكايب"

طلاب أولى ثانوي يمتحنون الجغرافيا إلكترونيا من المنازل.. ويؤكدون: أسئلة الاختيارات كانت محيرة.. وعمليات التعليم تؤكد عدم رصد أي أعطال بمنصة الامتحان

1747 طالب أولى ثانوي يمتحنون الجبر والتفاضل بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

رجعت أصلي تاني.. نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا ..فيديو

دعاء ليلة القدر قبل الفجر.. اغتنمه

أخبار التوك شو.. إصابة شقيق نجيب ساويرس بـ كورونا.. أحمد موسى عن ارتفاع الإصابات: الأعداد هتزيد تاني

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

ليلة القدر .. فيها 3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض

عالم بريطاني: فيروس كورونا لن ينتهي حتى مع وجود لقاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية