تجدّد دماءها.. مينى البريطانية تتعاون مع وكالة إعلان جديدة لسيارتها

اشتهرت شركة ميني العلامة البريطانية للسيارات الفخمة بدعايتها واعلانها الشهيرة جدا منذ العام 2003 لسيارتها الأشهر مثل مينى كوبر ، ولكن على ما يبدو ان الشركة تريد ضخ دماء جديدة لافكارها من خلال تغيير وكالة الإعلان الخاصة بها .

وأعلنت علامة ميني البريطانية الفاخرة عن تغيير وكالة الدعاية والاعلان الخاصة بها ، و شراكتها الجديدة مع وكالة دعاية رقمية تدعى " آنومالي لندن " لمنتجاتها اعتبارا من يونيو القادم 2020 وهى بريطانية كشريك دولي لها .

وقامت شركة مينى باصدار مناقصة التعيين بعد انتهاء العقود السابقة ، حيث شاركت 7 وكالات دولية في المناقصة ، وانتهت على اختيار شركة " آنومالي لندن " .

وقال سيباستيان بيوشيل رئيس العلامة التجارية العالمية لميني قائلا : الى جانب ادعائها الإبداعي ونهجها الدولي ، كان العامل الحاسم في تعيين هذه الوكالة الرائدة الجديدة هو تركيزها الرقمي القوي بقدر ما نشعر بالقلق ، فإن "الرقمي أولًا" يستلزم في المقام الأول جعل "العميل أولًا" أولوية قصوى.

واضاف ان العميل هو محور جميع أنشطتنا ونريد التواصل مع العملاء على أساس متطلباتهم واهتماماتهم - أينما ومتى أرادوا ، وان نومالي لندن اعطتنا شريكًا مبدعًا سيدعمنا في رحلتنا. وفي الوقت نفسه ، نود أن نعرب عن شكرنا لشركائنا منذ فترة طويلة جونغ فونج مات و KKLD على التعاون الناجح والجيد .

و ستطلق ميني حملتها الاولى والشاملة للعلامة التجارية والمنتجات ضمن المسؤوليات الاولية لنومالي لندن يضاف عليها كذلك تطوير الأفكار الإبداعية ، وتنفيذ الاتصالات الرقمية ، وتطوير نهج تحريري و ستشمل الوظائف الأخرى تعزيز التواصل للعلاقة بين العميل والعلامة التجارية.