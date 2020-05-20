AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على طريقة محمد رمضان.. صلاح الجمل: أنا نمبر وان في القرآن.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:35 ص
صلاح الجمل
صلاح الجمل
Advertisements
البهي عمرو

كشف القارئ الطبيب صلاح الجمل، سبب ابتعاده عن الشاشات، وقال إن الأمر بيد الله وليس بيده، موضحًا أن هناك ابتلاءات وأعداء كانت سبب ابتعادي عن الظهور.

اقرأ ايضًا|

 ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء

وأضاف صلاح الجمل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى: البعض يحاربني لإبعادي، وأدعيتي تحظى بملايين المشاهدات، متسائلاً: "من المسؤول عن منعي من الإذاعة وأكد أن برنامجه دعاء الأنبياء كان يحصل على ملايين المشاهدات".

ولفت صلاح الجمل إلى أن أعدائي جايبين لي مقلدين ضُعاف يحتلوا المكان، أنا الأول على العالم شاء من شاء وأبى من أبى".

واستطرد صلاح الجمل: "\أنا نمبر وان في القرآن، زى ما محمد رمضان بيقول، وهناك فارق بين الأخطاء الفادحة والفاضحة، والأخطاء التي ارتكبتها، ما يحدث معي مجاملة للآخرين أم ابتزاز؟، هناك ادعاءات كاذبة ضدي".

وكشف صلاح الجمل عن أن هناك قارئًا تلقي خطابًا من الإذاعة، بأن صوته سيئ، ثم عمل بالإذاعة، مؤكدًا أن هذا الشخص قال له إن هناك بعض الأشخاص فى الإذاعة أن صوتهم سيئ، وبعد ذلك تم قبولهم.

وأشار صلاح الجمل، إلى أن الفرج سيأتى على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجّه استغاثة للرئيس بسبب ظُلمه من بعض الأشخاص".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 معلومات عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي .. تزوج من 3 وأنجب 13 ابنًا

دار الإفتاء تنعى الشيخ الطبلاوي: اللهم شفع فيه القرآن وأسكنه الفردوس الأعلى

مفتي الجمهورية: تلاوات الشيخ الطبلاوي أوصلت معانى القرآن لقلوب الناس

وفاة الطبلاوي.. الأزهر: يظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين.. الأوقاف تطلق اسمه على مركز تحفيظ القرآن.. الإفتاء: تلا القرآن وأبدع فأوصل معانيه إلى قلوب الناس.. وهذه حقيقة وفاته بكورونا

وداعًا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.. قصة حياة معمر القلوب بالذكر الحكيم

100 صورة و5 فيديوهات من جنازة الشيخ محمود الطبلاوي

ترشيحاتنا

عالم بريطاني: فيروس كورونا لن ينتهي حتى مع وجود لقاح

تفاصيل الاجتماع بين مصر والسودان حول سد النهضة

إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا واحتجازه في العزل الصحي

حكم صيام من استيقظ من النوم وأكل وشرب وتبين له أن الفجر أذن .. الإفتاء تجيب

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

حدث نادر.. أمريكا تسلم روسيا شحنة أجهزة تنفس لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور