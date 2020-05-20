على طريقة محمد رمضان.. صلاح الجمل: أنا نمبر وان في القرآن.. فيديو

كشف القارئ الطبيب صلاح الجمل، سبب ابتعاده عن الشاشات، وقال إن الأمر بيد الله وليس بيده، موضحًا أن هناك ابتلاءات وأعداء كانت سبب ابتعادي عن الظهور.

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وأضاف صلاح الجمل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى: البعض يحاربني لإبعادي، وأدعيتي تحظى بملايين المشاهدات، متسائلاً: "من المسؤول عن منعي من الإذاعة وأكد أن برنامجه دعاء الأنبياء كان يحصل على ملايين المشاهدات".

ولفت صلاح الجمل إلى أن أعدائي جايبين لي مقلدين ضُعاف يحتلوا المكان، أنا الأول على العالم شاء من شاء وأبى من أبى".

واستطرد صلاح الجمل: "\أنا نمبر وان في القرآن، زى ما محمد رمضان بيقول، وهناك فارق بين الأخطاء الفادحة والفاضحة، والأخطاء التي ارتكبتها، ما يحدث معي مجاملة للآخرين أم ابتزاز؟، هناك ادعاءات كاذبة ضدي".

وكشف صلاح الجمل عن أن هناك قارئًا تلقي خطابًا من الإذاعة، بأن صوته سيئ، ثم عمل بالإذاعة، مؤكدًا أن هذا الشخص قال له إن هناك بعض الأشخاص فى الإذاعة أن صوتهم سيئ، وبعد ذلك تم قبولهم.

وأشار صلاح الجمل، إلى أن الفرج سيأتى على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجّه استغاثة للرئيس بسبب ظُلمه من بعض الأشخاص".