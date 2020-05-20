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حوادث

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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محمد صبرى
ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر أول صور من داخل مخازن السلاب المُحترقة بالمقطم، وذلك بعد نجاح قوات الحماية بالقاهرة فى مُحاصرة كرات اللهب وقيامهم بعمليات التبريد .

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير داخل واحد من أكبر مخازن السيراميك والأدوات الصحية لدى السلاب بمَنزل الطريق الدائرى مع طريق النصر بدائرة المقطم.

على الفور تم توجيه 20 سيارة إطفاء و2 خزان 50 طنًا إلى مكان البلاغ ، وبعد 8 ساعات متواصلة من العمل على مكافحة كرات اللهب نجحت القوات بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة النيران.

وتبين من المعاينة لمكان البلاغ أن المبنى المحترق عبارة عن 4 طوابق به كميات هائلة من السيراميك والأدوات الصحية، والطابق الواحد على مساحة ألفين متر مربع، وقدرت الخسائر الأولية بملايين الجنيهات.

فيما أخطرت النيابة العامة التى كلّفت رجال المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وسبب الحريق، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث والعمل على تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد
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