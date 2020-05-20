احتفالية ليلة القدر في الجامع الأزهر.. عمر هاشم: أطالب الإنسانية في دول العالم أن يتضرعوا إلى الله من أجل زوال الغمة.. الضويني: الأزهر الشريف دائمًا ما يأخذ بالمبادرة نحو توضيح الأمور النازلة.. فيديو

الجامع الأزهر يحتفل بليلة القدر أون لاين
أحمد عمر هاشم: نُطلقها صيحة حق للإنسانية جمعاء أن تضرعوا إلى الله حتى تزول الغمة
الأزهر الشريف وعلماؤه الأجلاء هم الحارس الأمين للدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء
أمين هيئة كبار العلماء:
ليلة القدر دعوة للسلام النفسي والعالمي
الرسول الكريم كان يحرص على تهيئة المسلمين للفوز بخيرها
من اغتنمها فاز برضا الله تعالى ومن ضيعها حرم الخير كله
الأزهر الشريف دائمًا ما يأخذ بالمبادرة نحو توضيح الأمور النازلة
احتفل الأزهر الشريف مساء الثلاثاء في الجامع الأزهر، بليلة القدر المباركة، في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونخبة من أئمة ومبتهلي الأزهر الشريف.
اقرأ أيضا:
في بداية الحفل وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، التحية من الجامع الأزهر لكل المسلمين في العالم، داعيًا المولى- عز وجل- أن يقي العالم شر هذه الجائحة، معلنًا إطلاق الأزهر صيحة حق ونداء للإنسانية جمعاء أن تضرعوا إلى الله، حاملًا عبير الإسلام وعظمة هذه الليلة وهذا الشهر المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن.
وقال عضو هيئة كبار العلماء: لا أحد يستطيع كائنًا من كان أن يُحرِّف أو يُغيِّر أو يُبدِّل كتاب الله، فقد حفظه الله تعالي قائلا: " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء هم الحارس الأمين للدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء.
ونظم المركز الإعلامي للأزهر، احتفالية بمناسبة ليلة القدر، في رحاب الجامع الأزهر، نقلت فعالياتها مباشرة عبر صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال هذه الليلة المباركة، وما فيها من الأجر العظيم والفضل العظيم.
وأشار إلى أننا ونحن على أعتاب العيد وفي ليلة القدر لن ننسى ما حل بالعالم من هذا الوباء الذي عجز الطب وعلماء الوقاية أن يمنعوه، موضحا أنه برغم أننا مأمورون بأن نأخذ بالأسباب؛ ولكن أمرنا القرآن الكريم أن نتضرع إلى الله كما جاء في قوله تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ"، فهل لنا أن نستجيب لدعوة القرآن ونتضرع إلى الله أن يكشف عنا الوباء.
من جهته، قال الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن ليلة القدر لها شرف كبير وكرم عظيم في الإسلام، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على تنبيه وتهيئة المسلمين للفوز بخيرها وبركتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم «قدْ جاءَكمْ شهرُ رمضانَ ، شهرٌ مباركٌ افترضَ اللهُ عليكُمْ صيامَهُ ، يفتحُ فيهِ أبوابُ الجنةِ، ويغلقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتغلُّ فيهِ الشياطينُ ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِنْ ألفِ شهرٍ، مَنْ حُرِمَ خيرَها فقدْ حرِمَ».
وأوضح الضويني، خلال كلمته باحتفالية ليلة القدر بالجامع الأزهر، أن من يقوم في هذه الليلة المباركة شاكرا عابدا مخلصا لله- تعالى-، يغفر له ما تقدم من ذنبه، ويرتفع عمله فيها بما يفوق عمله وعبادته في ألف شهر، كما جاء في قوله تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر»، مؤكدا أن المسلم الذي يحسن اقتناص حسناتها ويغتنم فرصتها ولا يضيعها؛ فإنه يفوز برضا الله تعالى، ومن يفرط فيها ويهملها فقد باء بالحسرة وحرم الخير.
اقرأ أيضا:
وأكد أمين كبار العلماء، أن هذه الليلة المباركة، وما أنزل فيها من قرآن يتلى إلى يوم الدين، فيها تنبيه للأمة إلى أمرين عظيمين، أولهما أنه يجب عليها أن ترتقي بعملها وأخلاقها حتى تسود في الحياة الدنيا، وتفوز بالآخرة، والأمر الآخر أن هذه الليلة هي دعوة السلام النفسي والايماني في المجتمع، موضحا أن الأزهر الشريف يعمل على ضوء هذا السلام العالمي من خلال نشره للدين الإسلامي بالمنهج الوسطي المستنير.
وفيما يتعلق بأداء العبادات في ظل هذه الأزمة العالمية، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد، قال د. الضويني، إن الفقه الإسلامي يتسع لأن يجعل المسلم في سعة من أمر دينه، مؤكدا أن الأزهر الشريف دائما ما يأخذ بالمبادرة نحو توضيح الأمور النازلة، مستشهدا ببيان هيئة كبار العلماء الأخير، الذي بين أن أحكام الإسلام تتسع لكل ما حل من بلاء ووباء.