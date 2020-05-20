احتفالية ليلة القدر في الجامع الأزهر.. عمر هاشم: أطالب الإنسانية في دول العالم أن يتضرعوا إلى الله من أجل زوال الغمة.. الضويني: الأزهر الشريف دائمًا ما يأخذ بالمبادرة نحو توضيح الأمور النازلة.. فيديو

وأشار إلى أننا ونحن على أعتاب العيد وفي ليلة القدر لن ننسى ما حل بالعالم من هذا الوباء الذي عجز الطب وعلماء الوقاية أن يمنعوه، موضحا أنه برغم أننا مأمورون بأن نأخذ بالأسباب؛ ولكن أمرنا القرآن الكريم أن نتضرع إلى الله كما جاء في قوله تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ"، فهل لنا أن نستجيب لدعوة القرآن ونتضرع إلى الله أن يكشف عنا الوباء.



