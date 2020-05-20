في ذكرى رحيلها.. لغز وفاة ميمي شكيب مازال مجهولاً

وتميز أداؤها بالتنوع الكبير حيث لعبت كثيرًا من الأدوار، منها "بنت البلد" و"السيدة الارستقراطية" والتي نجحت فيها جميعًا.

واليوم تحل ذكرى وفاها حيث نستعرض ما تعرضت له "ميمي" من صعوبات فى حياتها، بدأت في شهر فبراير عام 1974 عندما تم القبض عليها، ومعها مجموعة من الفنانات الشابات اللاتي كن يحضرن حفلاتها باستمرار بتهمة إدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب.





وعرفت القضية باسم "قضية الآداب الكبرى"، ظلت ميمي شكيب محبوسة طوال فترة المحاكمة، كانت تبكي طوال الوقت وقيل إنها أصيبت بحالة من الصم والبكم في السجن، مؤكدة أنها مظلومة والقضية ملفقة.



