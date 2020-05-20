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فن

في ذكرى رحيلها.. لغز وفاة ميمي شكيب مازال مجهولاً

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تُعد الفنانة الراحلة ميمي شكيب من أشهر الممثلات فى تاريخ السينما المصرية، حيث عرفت بضحكتها العالية، وصوتها المميز في أفلامها.

وتميز أداؤها بالتنوع الكبير حيث لعبت كثيرًا من الأدوار، منها "بنت البلد" و"السيدة الارستقراطية" والتي نجحت فيها جميعًا.

واليوم تحل ذكرى وفاها حيث نستعرض ما تعرضت له "ميمي" من صعوبات فى حياتها، بدأت في شهر فبراير عام 1974 عندما تم القبض عليها، ومعها مجموعة من الفنانات الشابات اللاتي كن يحضرن حفلاتها باستمرار بتهمة إدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب.

 وعرفت القضية باسم "قضية الآداب الكبرى"، ظلت ميمي شكيب محبوسة طوال فترة المحاكمة، كانت تبكي طوال الوقت وقيل إنها أصيبت بحالة من الصم والبكم في السجن، مؤكدة أنها مظلومة والقضية ملفقة.

وبعد 170 يومًا من المحاكمة، حصلت ميمي شكيب وباقي المتهمات على البراءة وبعد خروجها لم تستطع مواصلة حياتها بشكل عادي فدخلت مصحة نفسية بضعة أشهر وفى 20 مايو عام 1983 جاءت نهاية ميمي شكيب، حيث تم إلقاؤها من شرفة منزلها، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة حتى الآن.

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