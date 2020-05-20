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توك شو

صاحب الفضل عن صورته في مسلسل البرنس: هيبتي من عند ربنا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:45 ص
أحمد عبد الحي
أحمد عبد الحي
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محمد حليم قنديل

قال الفنان أحمد عبد الحي صاحب صورة "صاحب الفضل" في مسلسل البرنس، أنه تقاضى أجرًا نظير صورته الشهيرة بـ"صاحب الفضل" في المسلسل الرمضانى "البرنس".

وأضاف الفنان أحمد عبد الحى، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كل يوم" المذاع على "إكسترا نيوز"، أنه يشارك بصورة جديدة ستظهر في الحلقات القادمة، وحصل على أجر نظيرها أيضًا.

وتابع أحمد عبد الحي, أنه شارك في العديد من الأعمال الدرامية، مضيفًا: "أنا مصري من تراب مصر.. ومصر ولادة بالفنانين والإعلاميين، وظهرت هذا العام  في مسلسل فلانتينو الذى يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، كما قدمت من قبل دور سعد زغلول في أحد الأعمال الفنية ولكن توقف هذا العمل بسبب كورونا، كما يقدم دور محمد على باشا في أحد الأفلام التسجيلية.. مختتما "هيبتي من عند ربنا".

وأعرب أحمد عبد الحي, أن عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير لمسلسل البرنس الذى يشارك فيه بصورة "صاحب الفضل"، حيث لم يظهر سوى بصورته الفوتوغرافية فقط معلقة على الحائط ضمن أحداث المسلسل.

وأشار إلي أن, هذه الصورة عمرها 10 أشهر، حيث كان يشارك بها في أحد الإعلانات التلفزيونية بمايوه أحمر، وشاهدها المخرج محمد سامى، وطالبنى بصورة جديدة في البرنس، مستطردًا: "عملت بدلة عليها عباية، وقالوا صورتك هتبقى لأكبر تاجر مخدرات في المسلسل".

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