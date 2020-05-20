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وزير الإعلام: الدولة قررت عمل ما يشبه الحظر الكامل للحد من انتشار كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:07 ص
أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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البهي عمرو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الجميع مطالب بأن يتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاقتصاد المصري لن يستطيع التحمل أكثر من ذلك.

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وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  العيد يشهد تقاربا وتجمعات، ولكن الدولة قررت عمل ما يشبه الحظر الكامل للحد من انتشار كورونا" مؤكدًا "  المواطن لا يستطيع السفر و لا الذهاب لـ الشواطئ خلال إجازة العيد ".

ورد أسامة هيكل على سؤال شريف عامر : " هل ما يتم خلال العيد بروفة لتنفيذ حظر كامل بعد ارتفاع نسبة الإصابات" فقال :" الحظر الكامل يمنع تحرك المواطنين الذهاب لـ العمل ولكن يسمح لهم الذهاب لـ الصيدليات و السوبر ماركت ولكن ما تم فى إجازة العيد أشبه بالحظر الكامل".

وكشف عن خطة الدولة لما هو بعد العيد و التعامل مع كورونا وقال " كان فى مقترح انه تتم إزالة جميع قرارات الحظر ولكن تم الاتفاق على تنفيذ قرارات حظر التجوال التى كانت موضوعة قبل رمضان".

وتابع أسامة هيكل: "عيد الفطر مناسبة ينتظرها المواطن من العام لـ العام، ولكن قمنا باتخاذ إجراءات قاسية لمواجهة كورونا".

وأشار وزير الإعلام، إلى أنهم توقعوا الزيادة التى تحدث من إصابات حاليًا، مؤكدًا أن الدولة كانت ستقوم بإلغاء جميع قرارات الحظر ولكن بعد ذلك تم الاتفاق على إعادة القرارات الخاصة بحظر التجول التى كانت تنفذ قبل رمضان.

 ولفت أسامة هيكل إلى أن "المواطنين يجب أن يلتزموا بالتعليمات للمرور من هذه الأزمة التي تهدد حياة الجميع".

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