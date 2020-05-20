في نسختها الثلاثين .. انطلاق مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، أن التسجيل في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الدورة الثلاثين لعام 2020، عبر الموقع الإلكتروني، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين .





و بلغ عدد المسجلين حتى اليوم 500 مشارك من الجنسين يمثلون مختلف الفئات منذ فتح باب التسجيل، الذي حدد له آخر موعد للتسجيل يوم الخميس 6 من أغسطس المقبل.





وأضاف المركز : أن المسجلين لم يجدوا أي صعوبات تقنية عند عملية التسجيل نظرا للنهج الذى اعتمدته قبل 7 سنوات باعتبارها من أوائل المسابقات التي اعتمدت التسجيل الإلكتروني ، وهي فترة كانت كافية لتجاوز كل الصعوبات التقنية مما جعلت عمليات التسجيل الإلكتروني سهلة ومتاحة للجميع.





وكشفت عملية التسجيل أن ثمة الكثير ممن سجل في المستويات الأقل حرصا على الاستمرار في التسجيل لمستوى الأعلى منه في الدورة الماضية، وهذا مؤشر على أهمية مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم لدى أبناء السلطنة ورغبتهم الصادقة في حفظ كتاب الله العزيز وتدبره.



