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الناس مش بيعجبها العجب.. نجيب ساويرس لـ محمد رمضان: أنت ناجح بطريقتك متغيرهاش.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:42 ص
نجيب ساويرس ومحمد
نجيب ساويرس ومحمد رمضان
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن أفضل الأعمال الدرامية في رمضان الحالي مسلسل "البرنس"، مشيدا بطريقة كتابة السيناريو وأداء الفنانين البارع، خاصة طريقة الحوار وصراع الخير والشر، وهذه تعتبر قفزة جيدة في الدراما المصرية.

وأوضح "ساويرس" خلال حواره على قناة "روسيا اليوم" أنه يحب الفنان محمد رمضان وتربط بينهما صداقة طيبة، موضحا أن السبب الرئيسي بإعجابه بالفنان محمد رمضان أنه شخص مكافح خرج من مكان بعيد واستطاع عمل شخصية خاصة به رغم انها مستفزة لبعض الناس.

ووجه رسالة للفنان محمد رمضان: "أقول لمحمد رمضان انت ناجح بطريقتك متغيرهاش والناس مش هيعجبها العجب ".

وتابع نجيب ساويرس "فيروس كورونا حصل على زخم إعلامي، وحدثت حالة من الرعب مبالغ فيها، ولازم نرجع نشتغل تاني، وأن الفلوس لن تهتز بسبب أزمة كورونا، ولكن أنا أحب العمل، وانا راجل معرفش اقعد من غير شغل".
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