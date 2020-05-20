الناس مش بيعجبها العجب.. نجيب ساويرس لـ محمد رمضان: أنت ناجح بطريقتك متغيرهاش.. فيديو

ووجه رسالة للفنان محمد رمضان: "أقول لمحمد رمضان انت ناجح بطريقتك متغيرهاش والناس مش هيعجبها العجب ".





وتابع نجيب ساويرس "فيروس كورونا حصل على زخم إعلامي، وحدثت حالة من الرعب مبالغ فيها، ولازم نرجع نشتغل تاني، وأن الفلوس لن تهتز بسبب أزمة كورونا، ولكن أنا أحب العمل، وانا راجل معرفش اقعد من غير شغل".