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منوعات

شاهد.. لحظة الهجوم على ضابط شرطة في روسيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:01 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
تمكنت كاميرات المراقبة المثبته في الجراج الخاص بإحدى المولات بروسيا م التقاط مقطع فيديو لدب اقتحم الجراج و اختبئ بين السيارات و هاجم ضابط شرطة . 

وحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان الدب كان مختبئا في جراج المول و الضابط كان يمر خلالع يتفقد الاحوال الامنية و لكن انقض على ضابط الشرطة فجأه . 

حاول ضابط الشرطة الافلات من العملاق البني ، إلا أنه امسك به و عضه بأنيابه في ذراعه ، وبدأ الضابط يصرخ للدورية الامنية لنجدته . 

على الفور حضرت سيارة الدورية الأمناية و بدأت في تشتيت انتباه الدب من خلال إنارة مصابح السيارة بشكل قوي ليعجز الدب عن الرؤية و يترك الضابط . 

هرب الدب من جراج المول قبل أن يتمكن رجال الامن من الامساك به .




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