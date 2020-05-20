شاهد.. لحظة الهجوم على ضابط شرطة في روسيا





وحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان الدب كان مختبئا في جراج المول و الضابط كان يمر خلالع يتفقد الاحوال الامنية و لكن انقض على ضابط الشرطة فجأه .





حاول ضابط الشرطة الافلات من العملاق البني ، إلا أنه امسك به و عضه بأنيابه في ذراعه ، وبدأ الضابط يصرخ للدورية الامنية لنجدته .





على الفور حضرت سيارة الدورية الأمناية و بدأت في تشتيت انتباه الدب من خلال إنارة مصابح السيارة بشكل قوي ليعجز الدب عن الرؤية و يترك الضابط .





هرب الدب من جراج المول قبل أن يتمكن رجال الامن من الامساك به .

















تمكنت كاميرات المراقبة المثبته في الجراج الخاص بإحدى المولات بروسيا م التقاط مقطع فيديو لدب اقتحم الجراج و اختبئ بين السيارات و هاجم ضابط شرطة .