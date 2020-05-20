AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجيب ساويرس عن كورونا: لا أخشى إلا الله .. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:43 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
دعا المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إلى عودة النشاط الاقتصادي، موضحا أنه حتى الآن لن يظهر دواء لفيروس كورونا المستجد، متابعا : "لا يعقل حبس الناس في بيوتها بدون عمل لأن هذا الناس هتموت من الفقر والجوع".

وقال نجيب ساويرس في حواره  على قناة " روسيا اليوم"، إنه من الضروري عودة  حركة الاقتصاد مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاستعانة بالمختصين واتباع عمليات التعقيم الجيدة في المؤسسات والمكاتب.


وشدد رجل الأعمال على أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأحداث التباعد الاجتماعي بين الجميع، مشيرا إلى أننا نحارب فيروس كورونا زي الناموس وبنضرب عيله مدافع، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا معظمهم كبار السن ولن ينتشر بسرعة كما يعتقد البعض.

وأضاف أن فيروس كورونا أخذ زخم إعلامي أكبر من حجمه الطبيعي خاصة عندما يصيب المشاهير وبالتالي يجعل حالة من الرعب ، مرددا " أنا لا أخاف من أي شيء إلا الله".

وتابع:" لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين واستخدام المطهرات ومنع نزل كبار السن لانه اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا"، مضيفا أنا راجل مبعرفش اقعد من غير شغل ومش هنفضل طول الوقت نقول كورونا لانه يسبب حالة نفسية سيئة".

ولفت نجيب ساويرس:"  يجب ان يعود العمل في كافة القطاعات بوعي جديد قائم على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات "، مؤكدا أننا نعمل اللي علينا ولابد من توسيع رقعة الكشف للتعامل مع المصابين في البداية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لازم نتحمل بعض.. نجيب ساويرس: اتفقنا على تخفيض رواتب موظفي مجموعتنا بنسبة 50%

نجيب ساويرس : متفائل إننا هناخد إفراج قريب من فترة الحبس دى

رجعت أصلي تاني.. نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا ..فيديو

عمرك ما هتعجب كل الناس .. نجيب ساويرس يوجه رسالة لـ محمد رمضان

أخبار التوك شو.. إصابة شقيق نجيب ساويرس بـ كورونا.. أحمد موسى عن ارتفاع الإصابات: الأعداد هتزيد تاني

ترشيحاتنا

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

شاهد .. السماء تمطر كورونا في المكسيك.. والشعب: علامة من الله

في ذكرى وفاتها.. سر إخفاء سناء يونس زواجها من محمود المليجي

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة سباقات التحمل مرسيدس بنز CLK GTR .. صور

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد