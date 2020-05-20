نجيب ساويرس عن كورونا: لا أخشى إلا الله .. فيديو

نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إلى عودة النشاط الاقتصادي، موضحا أنه حتى الآن لن يظهر دواء لفيروس كورونا المستجد، متابعا : "لا يعقل حبس الناس في بيوتها بدون عمل لأن هذا الناس هتموت من الفقر والجوع". دعا المهندسرجل الأعمال المصري، إلى عودة النشاط الاقتصادي، موضحا أنه حتى الآن لن يظهر دواء لفيروس كورونا المستجد، متابعا : "لا يعقل حبس الناس في بيوتها بدون عمل لأن هذا الناس هتموت من الفقر والجوع".





وقال نجيب ساويرس في حواره على قناة " روسيا اليوم"، إنه من الضروري عودة حركة الاقتصاد مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاستعانة بالمختصين واتباع عمليات التعقيم الجيدة في المؤسسات والمكاتب.









وشدد رجل الأعمال على أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأحداث التباعد الاجتماعي بين الجميع، مشيرا إلى أننا نحارب فيروس كورونا زي الناموس وبنضرب عيله مدافع، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا معظمهم كبار السن ولن ينتشر بسرعة كما يعتقد البعض.





وأضاف أن فيروس كورونا أخذ زخم إعلامي أكبر من حجمه الطبيعي خاصة عندما يصيب المشاهير وبالتالي يجعل حالة من الرعب ، مرددا " أنا لا أخاف من أي شيء إلا الله".





وتابع:" لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين واستخدام المطهرات ومنع نزل كبار السن لانه اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا "، مضيفا أنا راجل مبعرفش اقعد من غير شغل ومش هنفضل طول الوقت نقول كورونا لانه يسبب حالة نفسية سيئة".



