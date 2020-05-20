أهالي العاشر من رمضان يستغيثون بسبب انقطاع الخدمات الحيوية

استغاث أهالي منطقة العاشر من رمضان بموقع "صدي البلد" الاخباري بعد قيامهم بشكاوي عديدة للحي بسبب المعاناة من عدم وجود الخدمات الحيوية.





أهالي الحي 29 الواقع بمنطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية استغاثوا بمو قع صدي البلد بسبب انهم يعانون من انقطاع الخدمات الحيوية الطبيعية المتواجدة في جميع المناطق الأخري بالجمهورية منذ أكثر من عامين متتاليين.





وأضاف سكان الحي ايضا انهم يعيشون بدون مستشفيات أو وجود وحدة صحية أو حتي صيدليات نهائيا وهو الأمر البالغ الصعوبة خاصة بوجود الكثير من الأهالي بالحي وعدم وجود اي خطوط ارضية او خدمات لشبكات المحمول كما انهم يعانون ايضا من سوء شبكة الصرف الصحي بالحي لديهم .





وتعد أقرب مستشفي قريب للحي تبعد أكثر من 15 كيلو ولا يوجد أي مواصلات عامة يمكن ان تصل الي المستشفي ليلا وقد تقدم اهالي الحي بالعديد من الشكاوي علي مدار العامين السابقين ولكن دون أي جدوي أو الاستجابة لشكواهم.









ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس