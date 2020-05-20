AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي العاشر من رمضان يستغيثون بسبب انقطاع الخدمات الحيوية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
استغاث أهالي منطقة العاشر من رمضان بموقع "صدي البلد" الاخباري بعد قيامهم بشكاوي عديدة للحي بسبب المعاناة من عدم وجود الخدمات الحيوية.

أهالي الحي 29 الواقع بمنطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية استغاثوا بموقع صدي البلد بسبب انهم يعانون من انقطاع الخدمات الحيوية الطبيعية المتواجدة في جميع المناطق الأخري بالجمهورية منذ أكثر من عامين متتاليين.

وأضاف سكان الحي ايضا انهم يعيشون بدون مستشفيات أو وجود وحدة صحية أو حتي صيدليات نهائيا وهو الأمر البالغ الصعوبة خاصة بوجود الكثير من الأهالي بالحي وعدم وجود اي خطوط ارضية او خدمات لشبكات المحمول كما انهم يعانون ايضا من سوء شبكة الصرف الصحي بالحي لديهم .

وتعد أقرب مستشفي قريب للحي تبعد أكثر من 15 كيلو ولا يوجد أي مواصلات عامة يمكن ان تصل الي المستشفي ليلا وقد تقدم اهالي الحي بالعديد من الشكاوي علي مدار العامين السابقين ولكن دون أي جدوي أو الاستجابة لشكواهم.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي إسكان الشباب بالتجمع الثالث يستغيثون من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب لفترات كبيرة.. شاهد

أهالي زهراء مدينة نصر يستغيثون من الكلاب الضالة

أهالي قرية تل الجراد يستغيثون من عدم وجود مصدر للصرف الصحي.. صور

أهالي مدينة التوفيق يستغيثون بسبب القمامة

بقالها سنة.. أهالي بشتيل يستغيثون بسبب انقطاع المياه

أهالي عزبة النخل يستغيثون بسبب القمامة.. صور

ترشيحاتنا

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

وزير الإعلام: كانت لدينا رغبة في رفع الحظر بعد العيد.. فيديو

ليلة القدر وعلاماتها ودعاؤها المستجاب وفضلها

في ذكرى رحيلها.. لغز وفاة ميمي شكيب مازال مجهولاً

في عيد ميلاده.. شاهد كيف غير الزمان الفنان علي حميدة صاحب «لولاكي»

ليلة القدر .. 10 أمور تحدث لك فيها من الليل حتى طلوع الشمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا