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أخبار البلد

احتفال كبير على السوشيال ميديا بـ ليلة القدر ودعوات لرفع الوباء والبلاء

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج ليلة القدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب احتفال الامة الاسلامية بهذه الليلة.

وليلة القدر لها شرف كبير وكرم عظيم في الإسلام، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على تنبيه وتهيئة المسلمين للفوز بخيرها وبركتها.
وجاءت تعليقات و احتفال رواد تويتر كالاتى:
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب يارب
‏.
إسمها ليلة القدر لأنها تغير اﻷقدار فاللهم غير قدري لحال تحبه وعوضني خير 

‏‎ اللهم ارزقني أجمل مما  أتمنى، وأكثر مما أتوقع، وأفضل مما أدعو، واحفظ لي أغلى ما أملك، واجعل القادم أجمل، فثقتي بك كبيرة يا الله

‏يا رب لا تنتهي ‎#ليلة_القدر إلا وقد كتبتنا مع مِمَن عفوت عنهم، وغفرت لهم، ورضيت عنهم، وحرمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنة يا الله.

‏زى النهاردة من ١٤٣٠ سنة 
كان نزول القران الكريم
 ودى أحلى ذكرى نحتفل بيها
‏‎

اللهم إنك عفو تُحِب العفو فاعف عنّا

وأكد أمين هيئة كبار العلماء، أن هذه الليلة المباركة، وما أنزل فيها من قرآن يتلى إلى يوم الدين، فيها تنبيه للأمة إلى أمرين عظيمين، أولهما أنه يجب عليها أن ترتقي بعملها وأخلاقها حتى تسود في الحياة الدنيا، وتفوز بالآخرة، والأمر الآخر أن هذه الليلة هي دعوة السلام النفسي والايماني في المجتمع، موضحا أن الأزهر الشريف يعمل على ضوء هذا السلام العالمي من خلال نشره للدين الإسلامي بالمنهج الوسطي المستنير.

وفيما يتعلق بأداء العبادات في ظل هذه الأزمة العالمية، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد، قال د. الضويني، إن الفقه الإسلامي يتسع لأن يجعل المسلم  في سعة من أمر دينه،  مؤكدا أن الأزهر الشريف دائما ما يأخذ بالمبادرة نحو توضيح الأمور النازلة، مستشهدا ببيان هيئة كبار العلماء الأخير، الذي بين أن أحكام الإسلام تتسع لكل ما حل من بلاء ووباء.
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