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فن

المشاهير على السوشيال ميديا.. محمد رمضان في أحدث ظهور.. هالة صدقي تشكو لجمهورها.. وعلا رشدي تمازح متابعيها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



ونشرت الفنانة الكبيرة هالة صدقي فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت داخل قسم شرطة فى مشهد من مشاهدها فى مسلسل " ب١٠٠ وش ".


ونشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الـ"استورى".



نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وجّهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
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