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تعليم

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الكيمياء

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:03 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياسمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة  على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الكيمياء،  وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.

حيث يتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات : القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

ومن المقرّر أن يكون اليوم هو آخر أيام الامتحانات الإلكترونية الخاصة بتقييم طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020 .

وكانت امتحانات الصف الاول الثانوي قد انطلقت رسميا منذ يوم الاربعاء 29 ابريل 2020  

وقد أدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت.

واقتصرت الامتحانات الالكترونية على ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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