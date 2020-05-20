التعليم: غرف عملياتنا تتابع الآن سير آخر يوم في امتحانات أولى ثانوي

وذلك بشكل إلكتروني من المنازل

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ويتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.





أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.



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وقد أدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت.

واقتصرت الامتحانات الإلكترونية على ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.