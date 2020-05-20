AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سائق يقدم طعام الحيوانات للركاب.. شاهد رد فعلهم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:05 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
Advertisements
شيرين عادل
استفز برنامج "كريزى تاكسي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أحد ضيوف البرنامج، وذلك بعد قيام السائق بإعطاء الراكب أكل حيوانات ويتناوله بالفعل الأخير ليخرج الراكب عن شعوره ويقوم بضرب السائق. 

وجاء رد فعل الراكب غاضبا تجاه السائق وطالبه بالتوقف عن القيادة فورا لينزل من التاكسى مع توجيه بعض اللكمات القوية له والسباب المتواصل. 

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية، والإسكندراني.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائق كريزي تاكسي يعطي راكبا كيكة بها سم

سائق تاكسي بيأكل "كيكة مسومة" لأحد الركاب.. شاهد رد فعله

سائق تاكسي يستفز راكب بكرسي الرحرحة

هحرق قلب أمك عليكى.. سائق تاكسى مجنون يعذب ابنته | شاهد رد فعل الركاب

حطوا كلونيا قلبتوا الدنيا.. سائق يستفز راكبة في كريزي تاكسي

الحق عليا عايز أنضفك ..شاهد رد فعل الركاب فى مقلب كريزى تاكسي

ترشيحاتنا

جوزى بيحبنى ويغير عليا بس عايزة أتطلق وهكشف سره أمام المحكمة

10 علامات تؤكد قبول الطاعة.. تعرف عليها

بعد إعادة فتحها.. تحذير من انتشار مرض خطير في الفنادق بسبب فترة الإغلاق

الفاصولياء تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

فيديوجراف.. المرأة الوطواط تحسم الجدل بين علاقة كورونا بالخفافيش

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

تنزانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نيسان GT-R بعد التعديل بلون جذاب

لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست

ماكياج صاخب وعدسات زرقاء.. هنا شيحة بإطلالة لافتة على إنستجرام.. شاهد