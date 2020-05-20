سائق يقدم طعام الحيوانات للركاب.. شاهد رد فعلهم

استفز برنامج "كريزى تاكسي " المذاع عبر فضائية "الحياة"، أحد ضيوف البرنامج، وذلك بعد قيام السائق بإعطاء الراكب أكل حيوانات ويتناوله بالفعل الأخير ليخرج الراكب عن شعوره ويقوم بضرب السائق.





وجاء رد فعل الراكب غاضبا تجاه السائق وطالبه بالتوقف عن القيادة فورا لينزل من التاكسى مع توجيه بعض اللكمات القوية له والسباب المتواصل.





البرنامج من تقديم إبراهيم السمان ، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.





يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية، والإسكندراني.





كما يقدم البرنامج العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.



