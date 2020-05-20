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اتفاق تعاون لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:35 ص
توقيع اتفاق تعاون
توقيع اتفاق تعاون لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بمصر
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ريهام فيكتور
قال اللواء عاصم عيد المحسن ، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لتكنولوجيا المعلومات، إن الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال تأتي باعتبارها من أكبر الشركات  فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية .

وأضاف عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز " ، مع الإعلامية " خلود زهران " أن هذه الشراكة تهدف لإنشاء مصنع خاص بكابلات الألياف الضوئية بمصر .

وأشار مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن ذلك يحدث بالقطاع الجنوبى  بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  منوها أنه يعتبر المصنع الأول من نوعه فى المنطقة العربية  والأفريقية وفى  مصر .

وتابع مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لتكنولوجيا المعلومات ،هذا المصنع يقام على مساحة  50 ألف متر مربع  ، مؤكدا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها فيه أكثر من مليار جنيه .

وأوضح مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لتكنولوجيا المعلومات ، أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى  حوالى 4 ملايين كيلو متر طول  ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدعم  خطط التنمية المستدامة للدولة  .

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