النشرة السنوية لإحصاءات البيئة: انخفاض في استهلاك المواد البترولية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة، حيث بلغت نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018عن عام 2016/2017كما يلي:





6.7% في قطاع الطرق والمقاولات .

3.4% في قطاع الزراعة والري .

3.2% في قطاع السياحة .

2.8%في قطاع النقل .

1.7% في القطاع المنزلي / التجاري .

0.6% في قطاع الصناعة .









ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2017/2016 كما بلغت نسبة الانخفاض في كمية الانبعاثات منالناتجة عن استهلاكوالغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2017/2016





كمــا يلــي :

4.6% في قطاع الصناعة.

3.4% في قطاع الزراعة والري .

3.2% في قطاع الطرق والمقاولات .

2.8% في قطاع النقل .

1.9% في القطاع المنزلي / التجاري.

1.2%في قطاع السياحة.



