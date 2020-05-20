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اقتصاد

النشرة السنوية لإحصاءات البيئة: انخفاض في استهلاك المواد البترولية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:39 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة، حيث بلغت نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018عن عام 2016/2017كما يلي: 

6.7% في قطاع الطرق والمقاولات . 
3.4% في قطاع الزراعة والري . 
3.2% في قطاع السياحة . 
2.8%في قطاع النقل . 
1.7% في القطاع المنزلي / التجاري .
0.6% في قطاع الصناعة . 


كما بلغت نسبة الانخفاض في كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2017/2016

كمــا يلــي : 
4.6% في قطاع الصناعة.
3.4% في قطاع الزراعة والري .
3.2% في قطاع الطرق والمقاولات .
2.8% في قطاع النقل .
1.9% في القطاع المنزلي / التجاري.
1.2%في قطاع السياحة.

بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2871 جيجا وات/ساعة عام 2017/2018 مقابل 2780 جيجا وات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.
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