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اقتصاد

المالية: احتمالية تقليص عطاءات الأذون والسندات على الخزانة حتى نهاية العام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:17 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
أكدت وزارة المالية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.


كانت مصر قد تسلمت مبلغ ٢,٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد آخر تستكمل وزارة المالية  اليوم الأربعاء، عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مايو، لليوم الثالث على التوالي ولمدة 10 أيام مقبلة قبل حلول احتفالات عيد الفطر المبارك، للتيسير علي المواطنين في شراء مستلزماتهم الضرورية، إذ ستشمل عمليات استحقاق الأجر الشهري لأكثر من 45 وزارة و جهة مستقلة وتابعة علي مستوي محافظات مصر.
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