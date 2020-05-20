فيفا يحرم الفيصلي الأردني من التعاقدات لـ 3 فترات





وقرر الفيفا حرمان نادي الفيصلي الأردني من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات انتقالات قادمة بعدما تلقى الاتحاد العالمي الكثير من شكاوى اللاعبين بعدم الحصول على المستحقات المالية.





في السياق نفسه، قال سامر حوراني، عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، إن النادي يرتب أوضاعه المالية ليتم دفع المستحقات المالية المتأخرة ورفع عقوبة الفيفا عقب تحديد موعد عودة الدورى الأردني.





وكان الاتحاد الدولى فرض عقوبة على نادي الرمثا الأردني يمنعه من التعاقد مع اللاعبين لمدة 3 فترات بعد شكوى أربعة لاعبين رحلوا عن الفريق ولم يحصلوا على مستحقاتهم.

فرض الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" عقوية قاسية على نادي الفيصلي الأردني بعد شكوى اللاعبين بعدم الحصول على مستحقاتهم المالية.