جمال سوسة: 100 غرفة جاهزة بالمدن الجامعية لاستقبال العالقين من مطار أبو ظبي اليوم..فيديو

قال الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية بجامعة بنها، إن هناك 5 مدن جامعية تخدم 16 كلية جامعية، وإجمالي عدد الطلاب في المدن الجامعية 2200 طالب.





وأضاف الدكتور جمال سوسة عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع علي القناة الأولى، أن المدينة الجامعية في كفر سعد تم تسليمها لإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع التضامن الإجتماعي والإنتاج الحربي.





وأشار المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إلي أن المدن ستسقبل مصر طائرة من أبو ظبي ، بها 299 مصري ، وتم عمل جميع أعمال الصيانة بالمدن الجامعية.





وأكد سوسة أن هناك 100 غرفة معدة بالكامل لاستقبال المصريين الوافدين من الأمارات اليوم، والانتهاء من أعمال الصيانة والكهرباء، إضافة إلى فلاتر المياه وشبكات النت الجيدة.



