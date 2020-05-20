تعقيم اليد والملابس والمتعلقات.. ندوة تجارة حلوان تشرح طرق الوقاية من كورونا

عقدت كلية التجارة وإدارة الأعمال بـ جامعة حلوان ندوة اون لاين عن كيفية مواجهة فيروس كورونا بطرق آمنة، تحت إشراف الدكتور نشأت الوكيل، القائم بعمل عميد الكلية.





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وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار خطة جامعة حلوان للتوعية بفيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة.









وألقى الندوة الدكتور يحيى محمد النجار، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة حلوان، وتضمنت الندوة التوعية والتعريف بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وفترة حضانة العدوى وأعراض الاصابة به وطرق الوقاية الشخصية والتعقيم العام للأماكن التي نتردد عليها وعمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من المرض.





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وتناولت الندوة طرق الوقاية الشخصية من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية والالتزام بالجلوس فى المنزل، وفي حالة ضرورة النزول لابد من اتباع العادات والسلوكيات السليمة ومنها ترك مسافة بين الشخص والآخر لا تقل عن ٢:١ متر، وارتداء الكمامة الطبية، وتم شرح طريقة ارتداء وخلع الكمامة بالشكل الذي يضمن عدم انتقال العدوى.



